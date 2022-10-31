حبس سائق سيارة دهس 3 أشخاص بمنطقة الأسمرات

أمرت جهات التحقيق بحبس سائق سيارة نقل لتسببه في دهس توك توك كان يستقله 3 أشخاص «سمكري ونجله وسائق مركبة التوك توك»، ما تسبب في مصرعهم، ونقل الضحايا إلى مشرحة زينهم، تمهيدًا لإنهاء تصريح الدفن، وألقى رجال الشرطة القبض على السائق.

الاستماع الى شهود العيان

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم لحظة الحادث الذي شهدته منطقة الأسمرات بالمقطم.

تفاصيل حادث الأسمرات

أما عن تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الأسمرات بالمقطم، كانت بدايتها بلاغ الى رجال الشرطة بالمقطم يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الأسمرات.

وعقب ورود البلاغ انتقل رجال الشرطة إلى المكان، وبإجراء المعاينة والفحص تبين دهس توك توك أسفل سيارة نقل، وانتقلت جهات التحقيق لمكان الحادث.

وأمرت بنقل الضحايا إلى مشرحة زينهم وسرعة ضبط المتهم وإجراء التحريات فى الواقعة.

أما عن الضحايا في الحادث هم «سلامة عوض» في العقد الخامس من عمره يعمل (سمكري)، ونجله «مصطفى»، و«زينهم سعد» سائق التوك توك نتيجة للتصادم، كما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، لتسيير الحركة المرورية، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.