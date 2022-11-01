مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

يستكمل الدوري الممتاز 2022-2023، منافسات الأسبوع الثالث الليلة بلقاءين، الأول يجمع فريقي سموحة وحرس الحدود، والثاني بين البنك الأهلي وسيراميكا كليوباتر، حيث يسعى كل فريق منهم للحصول على الثلاث نقاط، لتغيير ترتيبه في جدول الدوري الممتاز.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواعيد مباريات اليوم من منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم

سموحة وحرس الحدود: الساعة الخامسة مساءً.

البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا: السابعة مساءً.

مواعيد مباريات غدا الأربعاء

ويشهد غدا الأربعاء لقاء مهما ومرتقبا بين فريقي الأهلي والداخلية في الساعة الخامسة مساء، حيث يسعى المارد الأحمر للحفاظ على رصيد نقاطه في الدوري العام، خاصة بعد حصوله الجمعة الماضي على بطولة كاس السوبر المصري، بتغلبه على منافسه التقليدي الزمالك.

وكانت رابطة الأندية المصرية، أدخلت عدة تعديلات جديدة على مباريات الغد، من الأسبوع الثالث للدوري، حيث تأجّل لقاء الزمالك وبيراميدز من 2 نوفمبر إلى 11 ديسمبر المقبل بالجولة الثالثة من البطولة، ولقاء الإسماعيلي وفيوتشر، من 2 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، المهندس عامر حسين، توقف مباريات الدوري في الأسبوع الرابع، بسبب قمة المناخ، على أن يتم إعلام الأندية بالمواعيد الجديدة.

وتُنقل جميع مباريات الدوري المصري من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورت «1 و2» على القمر الصناعي نايل سات، عبر الترددات التالية:

- قناة أون تايم سبورت 1، على تردد 11861.

- قناة أون تايم سبورت 2، على تردد 10853.