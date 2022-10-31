شوبير يكشف موقف مشاركة برونو سافيو من مواجهة الداخلية في الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، غيابات الأهلي أمام الداخلية، في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك في ظل ارتباط اسم العديد من العناصر بالغياب عن المباراة المقبلة، بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق مبكرًا في بداية الموسم.

وأكّد «شوبير»، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، عبر إذاعة «أون سبورت»، أنَّ برونو سافيو سيكون ضمن حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، خاصة أن المهاجم البرازيلي سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة، بعد التعافي من الإجهاد الذي عانى منه في أعقاب لقاء السوبر أمام الزمالك.

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