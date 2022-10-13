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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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صحة الإسكندرية: تعاون مع الوزارة لإنشاء مراكز للحساسية والأبحاث العلمية

كتب:

رودين عادل
10:12 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
إنشاء مراكز حساسية بمستشفيات الوزارة

إنشاء مراكز حساسية بمستشفيات الوزارة

بدأت اليوم جلسات مؤتمر الحساسية والمناعة الذى تنظمه جمعية الإسكندرية للحساسية تحت عنوان «نحو العلاج الموجه لأمراض الحساسية» الذي ينعقد يومي 13، و14 أكتوبر الجاري بأحد فنادق الإسكندرية برئاسة الدكتور سمير خضر.

وقالت أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية خلال افتتاح المؤتمر بحسب بيان مديرية الصحة بالإسكندرية المعلن أن هناك أوجه التعاون الحالي والمستقبلي مع جمعية الإسكندرية للحساسية بما يشمل إنشاء مراكز للحساسية بمستشفيات وزارة الصحة، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية، وعمل مسح شامل لمرض حساسية الصدر، علاوة على دعم المستشفيات الحكومية من خلال التبرعات.

إدارة المنتزه تنظم محاضرة حول علاج الأسنان المصابة  

و في سياق آخر نظمت إدارة طب الأسنان بمنطقة المنتزه الطبية اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر بقاعة المحاضرات بمركز طب أسرة العمراوي محاضرة حول علاج الأسنان المصابة بنقص المعادن.

إدارة تدريب المنتزه تنظم دورات تدريبية للأطباء

وألقى المحاضرة الدكتورة سحر عبد العزيز طبيبة الأسنان وحضرها عدد من أطباء الأسنان بالوحدات التابعة لمنطقة المنتزه، وأقدمت إدارة التدريب بمنطقة المنتزه الطبية برعاية مديرية الصحة بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة التموين الطبي بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لأمناء المخازن الجدد بالوحدات التابعة لمنطقة المنتزه و شملت الدورات التدريب على أعمال الدفاتر والإضافة والصرف والتسجيل اليومي بالدفاتر والمرتجعات.

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بقلم رودين عادل