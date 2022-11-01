وفاة مُعلمة خلال حضورها طابور الصباح في دمياط

توفيت معلمة تدعى عزة محمد سعد، أثناء طابور الصباح بمدرسة الجمهورية بمدينة الزرقا في محافظة دمياط، أثناء حضورها طابور الصباح، بعد أن سقطت مغشيًا عليها، في الوقت الذي سارع فيه عدد من المعلمين والإداريين إلى إنقاذها، ونقلها إلى المستشفى لكنها كانت فارقت الحياة.

وجرى إخطار علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وسط أجواء من الحزن بين العاملين والطلاب بالمدرسة، ونعت أسرة المدرسة المعلمة الفقيدة، مشيدة بجهودها في انضباط العملية التعليمية.

وفاة مدرس ومدرسة في دمياط

وشهدت محافظة دمياط وقائع مماثلة في وقت سابق، إذ توفي معلم خلال حضوره امتحانات المدارس الثانوية الزراعية، كما توفيت معلمة أخرى داخل مدرسة الإعدادية بنات بمركز كفر سعد.

وفي وقت سابق، أكد وكيل الوزارة على تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية واليوم الرياضي والثقافي بالمدارس للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون والعطاء، والعمل علي تنمية الوعي لدي الطلاب بالتغيرات المناخية والتأكيد على دورهن من خلال تعديل السلوكيات من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال القادمة وذلك من خلال تنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي البيئة من التلوث وإعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة في «رؤية مصر 2030» في المرحلة المقبلة.

كما شدد «عبد الرؤوف»، على تكثيف الإشراف اليومي وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسئوليات على المعلمين؛ ضمانا لتحقيق الانضباط والحرص على سلامة الطلاب.