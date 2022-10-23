جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب النقل في مدارس دمياط.. اعرفه

أعلنت مديرية التربية والتعليم في دمياط، اليوم الأحد، عن جدول امتحانات شهر أكتوبر2022 لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وبحسب الجداول المعلنة، تبدأ امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، في يوم 26 من الشهر الجاري.

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 في مدارس دمياط

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب النقل في مدارس دمياط، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل زيارة وكيل وزارة التعليم بدمياط لتفقد انتظام العملية التعليمية

في سياق آخر، أجرى علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة كفر البطيخ، والتأكيد على الانضباط الإداري.

تعليمات إدارية للمدارس

وتفقد وكيل الوزارة، الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين، لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم، للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وشدد وكيل الوزارة على الإشراف اليومي ومتابعة الطالبات جيدا، والتأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وكذلك العاملين بالمدرسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أية صعاب تواجه الطالبات وضمان حسن سير العملية التعليمية.

اكتشاف الموهوبين وتفعيل الأنشطة

كما تفقد وكيل الوزارة معامل العلوم والحاسب الآلي وحجرات الأنشطة المختلفة، مؤكدا على تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية واليوم الرياضي والثقافي بالمدارس للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون بين الطالبات.

وأضاف أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.