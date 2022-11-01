«صحة الغربية»: سحب 37 ألف عينة مياه للتأكد من سلامتها

قال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنّ هناك تعليمات إلى إدارة صحة البيئة بتكثيف جهود الرقابة على مياه الشرب، ومتابعة الأعمال بمحطات المياه بجميع مراكز المحافظة، ومأخذ المياه ومدى استيفائها للشروط الصحية ونظافة المأخذ، وأخذ عينات من الشبكات والمنازل لمتابعة جودة المياه ومتابعة تطهير الشبكات المستمر.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم سحب 37 ألف عينة من محطات وعمليات مياه الشرب ووحدات الغسيل الكلوي وحمامات السباحة، التي ورد معظمها مطابق للمواصفات القياسية ويتم بالتنسيق مع الجهات المعنية والتنفيذية واتخاذ الإجراءات الفورية حيال غير المطابق منها وإعادة العينات حتى ترد جميعها مطابقة للمواصفات .

تطبيق القواعد المنظمة لمعالجة الصرف الصناعي

كما شدد «بلبل»، على المرور على محطات معالجة المياه بوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات العامة والخاصة للتأكد من سلامة التشغيل وقياس جودة المياه واستيفائها للاشتراطات الصحية، وكذلك إحكام الرقابة على الصرف الصحي والمرور المستمر على محطات معالجة ورفع الصرف الصحي وجميع مراحل التشغيل للوقوف على التشغيل الجيد وإحكام الرقابة على الصرف الصناعي، ومدى تطبيق القواعد المنظمة لمعالجة الصرف الصناعي وعدم صرفها على مصادر المياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة.