«صحة الغربية»: إعدام 355 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت مديرية الصحة بالغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 355 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، في حملات تفتيشية المكبرة لضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقري مراكز قطور وطنطا أول، خلال 15 يوما.

واوضحت مديرية الصحة بالغربية، في بيان صحفي اليوم، أن الحملات التموينية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.

حملات تفتيشية على المحلات التجارية

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، إن المديرية شنت حملات تفتيشية على المحلات التجارية بالأسواق بقري ومراكز المحافظة خلال شهر أكتوبر الحالي عن الفترة من أول أكتوبر حتى 15 من الشهر نفسه، وأسفرت الحملة عن ضبط 355 كجم و188 لتر عصائر وزيوت وأغذية متنوعة، متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحريزها والتحفظ عليها وإعدامها، كما تم تحرير 462 محضر وعدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق.

غلق 94 مجمع استهلاكي

كما تمكنت الحملة من خلال مراقبي تفتيش الأغذية بالمديرية ، من تفتيش عدة محلات تجارية من ضبط الاغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات وغلق 94 مجمع استهلاكي غير مطابق للمواصفات لوجود خطر الداهم.