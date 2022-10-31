قطع مياه الشرب عن قرية شطورة بسوهاج لمدة 11 ساعة.. اعرف الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قطع المياه عن قرية شطورة، وضعفها بالأدوار العليا في ساحل طهطا بمدينة طهطا، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، حتى الثامنة من صباح غد الثلاثاء، لمدة 11 ساعة.

مياه سوهاج تنفذ أعمال تطهير وصيانة

أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، في بيان، أنه خلال تلك الفترة، تكون هناك أعمال صيانة وتطهير خزان المدينة، وأنه سيتم تشغيل محطات المياه الارتوازية والنقالي بالصفيحة وبنى حرب وبنجا ونجع حامد والشيخ مسعود والكوم الاصفر وعرب بخواج وحمودة.

توزيع مياه مجانا

أشارت هدير التوني مسئول الإعلام بـ«مياه سوهاج»، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم: (01207125125)، من خلال خدمة الواتساب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني: (www.scww.com.eg).

وأكدت أنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا، يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك، لافتة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.