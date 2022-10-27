قافلة طبية تقدم الرعاية الصحية وصرف الدواء مجانا لـ1276 حالة في قطور بالغربية

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية نشيل مركز قطور بالغربية، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قال الدكتور محمود زكي، إن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة تأتي في إطار دعم مبادرة «حياة كريمة»، بجانب المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الجامعة التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات صحية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجاً.

أنشطة صحية وتوعية وإرشادية

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي «حياة كريمة»، حيث أجرى توقيع للكشف الطبي على عدد من المرضى مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم الخدمي والمجتمعي حيث تضمنت القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والإرشادية والتثقيفية بأهالي بالقرى الأكثر احتياجا.

توقيع الكشف الطبي على المرضى

شهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي جرى فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة».

الكشف على 1276 حالة

وأفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1276 حالة من خلال قافلة طبية ضمت 12عيادة حيث جرى فحص 76 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و122 في عيادة الأطفال، و 172 بالعظام، و127 جلدية، و141باطنة، و70 مسالك بولية، و 117 أنف وأذن، و15 جراحة عامة، و73 صدر و71 نفسية ،و224 جراحة العيون، و23 قلب وأوعية دموية.

وأضاف أنه جرى تحويل 66 حالة بواقع 4 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و4 في عيادة الأطفال، و8 بالعظام، و2 جلدية، 5باطنة، و4 مسالك بولية، و8 أنف وأذن و4 جراحة عامة، و2 صدر، و2 نفسية و25 جراحة العيون، وقلب وأوعية دموية.

محو أمية 60 مواطن

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 60 مواطنا بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.