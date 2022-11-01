«صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز محطات وديع الصافي في ذكرى ميلاده (فيديو)

اليوم هو ذكرى ميلاد الفنان وديع الصافي أحد أهم نجوم الطرب في العالم العربي، قدم خلال مسيرته مجموعة من الأغاني التي خلدت اسمه بين كبار المطربين، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا عنه.

سافر إلى الكثير من دول العالم وغنى بلغات عديدة

وُلد الفنان الراحل في الأول من نوفمبر عام 1921م في لبنان، وحصل على الجنسية المصرية، وتميز وديع الصافي بالصوت الصافي العذب الذي انتشر عبر أغانٍ عديدة، حيث سافر إلى أنحاء مختلفة من العالم وغنى بلغات مختلفة منها العربية والفرنسية والبرتغالية والإيطالية، ومن أشهر أغانيه التي ما زالت محفورة في قلوب محبيه: على رمش عيونها، دار يا دار، الليل يا ليلي، يا عيني على الصبر، عظيمة على مصر، جاروا الحبايب، بالإضافة إلى أغاني مميزة أخرى.

وديع الصافي لحّن 99% من أغانيه

لحّن وديع الصافي 99% من أغانيه لكنه استعان ببعض الملحنين أثناء مسيرته الفنية مثل الأخوين رحباني ومحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش، وتوفي صوت الجبل الفنان والملحن اللبناني وديع الصافي مساء يوم الجمعة الحادي عشر من أكتوبر عام 2013 عن عمر ناهز 92 عاما، قضى أكثر من نصفه في العطاء الفني.