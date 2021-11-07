نجل وديع الصافي: أشعر بروح والدي معي بالموسيقى العربية

احتفى مهرجان الموسيقى العربية اليوم، بمئوية الفنان الكبير وديع الصافي، وشارك فيها بالغناء أميرة أحمد، ومعين شريف تلميذ الراحل، وانطوان وديع الصافي بمصاحبة المايسترو الكبير سليم سحاب.

وقال انطوان وديع الصافي في تصريحات للصحفيين: «والدي ترك لنا أروع ميراث وهو محبة الناس لنا، وأحببت وجودي بمهرجان الموسيقى العربية، الذي يجمعني بمحبي والدي، وأشعر أن روحه حولي دائما، والجمهور المصري عظيم، ومصر أيقونة الوطن العربي».

نجل وديع الصافي: والدي كان يقشعر حينما يغني عظيمة يا مصر

وعن أغنية عظيمة يا مصر قال: «كنت أجلس مع والدي وديع الصافي وهو يحضر تلك الأغنية، وكان يقشعر حينما يغنيها».

أغنية عظيمة يا مصر

وتقول كلمات أغنية عظيمة يا مصر:

عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكـرم

نيلك دا سكر، جوك معطـــر، بـــدرك منور بين الأمــم

عظيمة يامصر، عظيمة يا مصر، يا ارض النعم

عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكـرم

نيلك دا سكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمــم

عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم

أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجنـاين، أرض المزارع

أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجنـاين، أرض المزارع

أرض المداين، أرض المصانع، عشـتي يا مصر، يا أم الهرم

عظيمة يا مصر، يا أرض النعـم

عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكـرم

نيلك دا سكر، جوك معطـر، بدرك منور بين الأمــم

عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم

إلهي يصونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور

إلهي يصونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور

ونزرع فى ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومغنى ونغم

عظيمة يا مصر، يا أرض النعم