«التعليم» توجه المديريات لتحمل تكلفة طباعة الامتحانات الشهرية لصفوف النقل

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن الامتحانات الشهرية التي تجريها المدارس لصفوف النقل بكل المراحل التعليمية والتي تجري بالمدارس.

استغلال الموارد

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بالتنبية باتخاذ اللازم نحو استغلال كل الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة المديرية لطباعة الامتحانات بالإدارات التعليمية، وتذليل أي عقبات في سبيل إتمام الامتحانات على أكمل وجه.

موازنة المديريات

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يتم في إطار الاعتمادات المتاحة ببند 1/3 مواد خام أخرى والمختص بشراء الأوراق اللازمة لطباعة الامتحانات بموازنات المديريات التربية والتعليم وكل الموارد المتاحة في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.