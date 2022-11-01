«التعليم»: خطة تدريب المدرسين وبنوك الأسئلة متاحين على منصة الامتحانات الإلكترونية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد مبكرا للامتحانات الإلكترونية المقرر أن تجريها الوزارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، من خلال وضع خطة تدريب المعلمين على منصة الامتحانات الإلكترونية ووضع بنوك الأسئلة على المنصة.

استيفاء بيانات المعلمين بالمدارس الثانوية

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، خطابا مهما وعاجلا، بشأن استيفاء بيانات المعلمين بالمدارس الثانوية المزمع تدريبهم على استخدام المنصة الإلكترونية للامتحانات، وبيانات المرشحين، للتدريب على وضع بنوك الأسئلة على المنصة، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.

وذكرت الوزارة في خطابها، أنّه جرى إرسال دعوات المشاركة والتدريبات إلى المرشحين الذين تم اختيارهم للتدريب على البريد الإلكتروني الشخصي لكل مرشح، وتلاحظ عدم انتهاء المرشحين من اجتياز الدورة التدريبية حتى الآن.

سرعة التواصل مع المرشحين لتدريبهم لسرعة الانتهاء من إجراءات اجتياز الدورات التدريبية

وأرسلت الوزارة، مع الخطاب، أسطوانة مدمجة مسجلا عليها بيانات المرشحين لتدريبات على منصة الامتحانات الإلكترونية وواضعي الأسئلة مقسمين حسب المواد الدراسية، وطالبت توجيه مديري تنمية المواد، بسرعة التواصل مع المرشحين لتدريبهم، والانتهاء من إجراءات اجتياز الدورات التدريبية المرشحين لها.