الداخلية: القبض على جواهرجي وعامل بتهمة الإتجار في العملة

ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، صاحب محل مجوهرات، مقيم في محافظة الجيزة، حال استقلاله السيارة ملكه، وعُثر بداخلها على مبالغ مالية محلية وأجنبية.

الإتجار في النقد الأجنبي

وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمناقشته عن مصدر المبالغ المالية المضبوطة، أقر بتحصله عليها من العمالة المغتربة بالمنطقة محل سكنه.

كما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عامل بشركة شحن، مقيم في محافظة الجيزة، بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

الاعتراف بالإتجار في العملة

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبصحبته أحد الأشخاص «تاجر قطع غيار، مقيم بمحافظة القاهرة» حال تواجدهما في دائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية محلية وأجنبية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وإتخاذ الإجراءات القانونية.