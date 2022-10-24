«الداخلية»: ضبط عصابة تزور محررات رسمية وشخص يتاجر في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان في نطاق محافظتي بورسعيد وكفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية وخاصة المدرسية، وبيعها لراغبيها مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

تزوير المحررات الرسمية

أوضحت الأجهزة الأمنية، أن الشخصين يقومان باقتسام المبالغ بينهما، متخذين من إحدى المناطق بحي الزهور ببورسعيد مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية، و3 عملات معدنية تستخدم فى تقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب لجهات حكومية، و2 خاتم شعار الجمهورية مقلد وتقرأ بصمتهما لجهات حكومية، مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية بعضها بأسماء أشخاص مختلفة، والبعض الأخر خالية من البيانات وجميعها مُعدة للتزوير وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلدة والمنسوب لعدة جهات حكومية.

وكان من بين المضبوطات أيضًا 2 هاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين أنهما محملين بالعديد من «صور المستندات المضبوطة، برامج الحذف والإضافة والتعديل، محادثات بين المتهمين وراغبى الحصول على المحررات المزورة»، كما ضُبطت كمية من أوراق الالتحاق بالمدارس، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامى، على النحو المشار إليه، مقابل مبالغ مالية، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وفي سياق أخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص، مقيم في محافظة الجيزة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته عملات «أجنبية- محلية»، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف قيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإتخاذ الإجراءات القانونية.