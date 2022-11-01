تفاصيل سقوط لص الشقق السكنية في القاهرة.. «كان عارف مكان الخزنة»

ملامح يبدو عليها التوتر ونبرة مهزوزة، جلس المتهم بسرقة المبالغ المالية من داخل الشقق السكنية، أمام جهات التحقيق بمحافظة القاهرة، يُدلي باعترافاته حول ارتكابه للواقعة التي لم تكن الأولى، بل سبقتها عدة جرائم أخرى، ومن ثم أمرت، صباح أمس، جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم

أكد المتهم في اعترافاته، حال جلوسه أمام جهات التحقيق، أنه اعتاد ممارسة النشاط الإجرامي سرقة الشقق السكنية، رغبة في الحصول على الأموال الطائلة، وذلك عن طريق «كسر الباب»، موضحا أن الواقعة الأخيرة كان على علم بمكان الخزينة نظرا لسبق عمله برفقة صاحب الشقة السكنية.

شخص ملثم لا يظهر منه سوى عينيين تشعان بالخبث والمكر، ينظر حوله في كل اتجاه خوفًا من اكتشافه، يتسلق إحدى الشقق السكنية بمنطقة الدرب الأحمر التابعة لمديرية أمن القاهرة، لممارسة نشاطه غير المشروع بسرقة المبالغ المالية من داخل المساكن، عن طريق أسلوب «كسر الباب».

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات بلاغ مقدم من أحد المواطنين في دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة، عن اكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل شقته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتم القاء القبض عليه بحوزته على المبلغ المالي، وباستدعاء المبلغ تعرف على المتهم نظرا لسبق العمل معه.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، أوضح المحامي محمد ثابت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.