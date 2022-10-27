ضبط صاحب محل لاتهامه بغسل 6 ملايين جنيه.. حصيلة الاتحار في النقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص صاحب محل حلويات له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وفى مجال المعاملات المالية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى نفذها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ(6 ملايين جنيه تقريباً)،

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.