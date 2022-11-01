مؤسسة فريق راكيت للسيدات: «اللعبة بتفرغ الطاقة السلبية»

حاولت أن تعطي لمحبي هذه اللعبة الفرصة لمزاولتها، وتوفير الأماكن التي يتسنى لهن ممارستها، هي إنجي مختار، مؤسسة فريق راكيت للسيدات، التي قالت إن السبب وراء تأسيس فريق الراكيت هو حب أهالي محافظة الإسكندرية لتلك اللعبة التي يمارسونها باستمرار على البحر وغيره من الأماكن الترفيهية، فضلًا عن حب والدها لتلك اللعبة التي كانت تجعله يقضي وقت سعيد عند ممارستها لأنها تفرغ الطاقة والشحنات السلبية بداخله.

سبب تخصيص الفريق للسيدات فقط

وأضافت «مختار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أنها خصصت الفريق للسيدات فقط بسبب استحياء الكثير من الفتيات عند اللعب مع الرجال، كما أن النوات الجوية التي تكثر على البحر وتعوق اللاعبين من ممارسة لعبة «الراكيت» بشكل يومي، لذلك قامت بإدخالها داخل العديد من النوادي بالإسكندرية: «اللعبة بتفرغ الطاقة والشحنات السلبية».

وتابعت، أنها بدأت بتدريب السيدات على لعبة «الراكيت» في نوادي كل من الاتحاد السكندري والأوليمبي والمحافظة، ولا يشترط أن تجيد الفتاة اللعبة لكي تنضمن للفريق، مشيرة إلى أنها تدرب وتلعب مع حوالي 120 سيدة بشكل أسبوعي.

أهمية تنظيم الوقت وتحديد الأهداف والأولويات

وأشارت مؤسسة فريق راكيت للسيدات، إلى أنها تمارس وتدرب السيدات على لعبة «الراكيت» في الصباح الباكر خلال 4 ساعات الأولى بعد ذهاب أطفالها للمدرسة، وذلك حتى تستطيع أن تواظب على ذلك وتوفق بين الأعمال المنزلية الخاصة بها والقيام بتدريب السيدات على اللعبة، متابعة أن الفتاة تقدر على القيام بأي شيء تريده، ولكن يجب تنظيم الوقت وتحديد الأهداف والأولويات.