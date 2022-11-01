وزيرة التخطيط لـ«رجال الأعمال القطريين»: الصندوق السيادي يزيل أعباء المستثمرين

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني وبحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، سبل تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر.

وخلال اللقاء أوضحت وزيرة التخطيط، أنه جرى سن القانون الخاص بالصندوق السيادي بما يتناسب والظروف والإمكانات المصرية، ورغبة مصر في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وفي نفس الوقت يراعي المرونة التي يحتاجها القطاع الاستثماري بحيث أنه يجمع بين استغلال الأصول غير المستغلة وشركات يتم نقلها إلى الصندوق ليقوم بدوره بضخ زيادة في رأس المال ثم تطويرها.

الصندوق السيادي.. ذراع الحكومة الاستثماري

وأوضحت أن الصندوق السيادي المصري يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة المصرية، مضيفة أن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، متابعة بأن الصندوق يعمل حاليًا على إزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص اقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي ويؤكد أن الاستثمار اّمن وعوائده مضمونه.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن دور الصندوق يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تشجيع القطاع الخاص، لافتة إلى أن الدولة المصرية استثمرت قرابة 400 مليار دولار في البنية التحتية، لما مرت به الدولة من فترة عدم استقرار وتدهور في البنية التحتية لفترات عديدة، ما استدعى ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتوفير جودة حياة للمواطنين وكذلك لجذب المستثمرين.

مشروعات نُفذت من خلال الصندوق

من جانبه، استعرض أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الصندوق وبشراكات مع تحالفات استثمارية؛ منها تطوير مجمع التحرير ومشروعات إنتاج العربات الكهربائية المتحركة نيرك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات في قطاع التعليم وتحلية المياة وتطوير المناطق الأثرية وقطاع الطاقة المتجددة.

عناصر جذب متعددة للمستثمرين القطريين

بدوره قال الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة حريصة على تطوير العلاقات الاستثمارية مع مصر وبحث الفرص المتاحة للاستثمار في كافة المجالات، لافتا إلى أن هناك تغيير إيجابي في مناخ الاستثمار في مصر وعناصر جذب متعددة للمستثمرين القطريين ومجالات لبناء تحالفات استثمارية مع رجال أعمال مصريين وأجانب.

وشدد على حرص رابطة رجال الأعمال القطريين، على العمل مع الصندوق السيادي خلال الفترة المقبلة.