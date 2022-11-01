«طاقة النواب» تناقش أزمة تدوير القمامة والتلوث ومعوقات الاستثمار

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الألفي، بشأن عدم موافقة وزارة البيئة على إنشاء مصنع تدوير القمامة بمنطقة جنوب الدقهلية، على الرغم من اختيار الموقع المناسب ودفع ثمن الأرض.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، النائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بشأن ارتفاع نسبة التلوث بمسطح البحر الفرعوني الناتجة عن محطة كفر السنابسة بمركز منوف بمحافظة المنوفية وتجاهل شكاوى أهالي وصيادي كفر العشري وعزبة العناني.

إدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ

وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق فرج، بشأن رفض إدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ دخول أو خروج شركاء من الشركات التي تم تأسيسها في المدينة الصناعية بمطوبس، ما يعوق الاستثمار ويعد مخالفة للقانون ويؤثر على التوسع في إنشاء المصانع وجذب مزيد من المستثمرين.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن عدم تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بالعصافرة - مركز المطرية - محافظة الدقهلية ومنح تيسيرات لتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم بالمنطقة.

تضرر العاملين بشركة الزيوت المستخلصة

وتناقش اللجنة غدا طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرؤوف الطنيخي، بشأن تضرر العاملين بشركة الزيوت المستخلصة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من تدني مستوى الأجور على كافة المستويات مقارنة مع أجور العاملين بالشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلا عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن المطالبة بسرعة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية وحصر قطع الأراضي والمصانع التي تم تخصيصها في فترات سابقة لأغراض صناعية ولم يتم استغلالها حتى الآن وسحبها وإعادة تخصيصها مرة أخرى للمحافظة على حق الدولة والمساعدة في دفع عجلة الإنتاج.