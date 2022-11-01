«التنسيقية» تعقد ورشة عمل بعنوان «مستقبل الأحزاب السياسية».. اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بمقرها، اليوم، حول «مستقبل الأحزاب السياسية»، في إطار اهتمام التنسيقية وسعيها الدائم لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري في حضور المتخصصين وأعضاء التنسيقية.

محاور ورشة عمل «مستقبل الأحزاب السياسية»

وتتناول الورشة مناقشة عدة محاور من خلال مجموعة من الأسئلة، أبرزها:

- كيف أثرت أزمات التمويل على الأحزاب؟

- هل نحتاج إلى قانون جديد ينظم عمل الأحزاب السياسية أم تعديلات تشريعية على القانون القائم؟

- هل يوجد تشابه بين بعض الأحزاب في برامجها؟

- هل هناك ضرورة لوضع آليات للدمج بين الأحزاب المتشابهة في البرامج والأيدولوجيات؟

- ما هي الضمانات القانونية والعملية للممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب؟

- اقتراحات أو تعديلات تشريعية لأزمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية

- ما هي الحوافز السياسية التي تمنحها الأحزاب لجذب الشباب للعمل السياسي الحزبي؟

- هل أثرت المشاكل الداخلية في بعض الأحزاب على انتشار ظاهرة المستقلين؟

- ما هي الحلول المقترحة لجذب أكبر عدد من السياسيين للعمل تحت المظلة الحزبية؟

-هل تقوم الأحزاب بدورها في تأهيل الشباب وتمكينهم سياسيا؟.

إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.