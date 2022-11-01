بمناسبة القمة العربية وثورتها.. الجزائر تصدر عملات تذكارية تضم أبطالها

لتخليد ذكرى هذا اليوم في الجزائر، أعلنت الدولة المستضيفة للقمة العربية الـ 31 طبع ورقة نقدية تذكارية قيمتها ألفي دينار بجانب قطعة أخرى قيمتها 50 دينارا جزائريا من أجل الاحتفال بالذكرى الـ 60 لإندلاع الثورة الجزائرية ضد فرنسا وكذلك للاحتفال بإحتضان الجزائر القمة العربية الرابعة على أرضها.

نشر قرار العملات التذكارية في الجريدة الرسمية

وصدر القرار بالعملات التذكارية وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم نظام يتضمن إنشاء ورقة نقدية تذكارية من فئة 2000 دينار بالتزامع مع الدور العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بدولة الجزائر.

صورة مجاهد الجزائر الشهير ضد الاحتلال الفرنسي

الورقة النقدية الجديدة الأولى، ستحمل على جانبها صورة الأمير عبد القادر وهو مجاهد جزائري كان له تاريخ ضد الاحتلال الفرنسي والوجه الآخر عليها صورة مقام الشهيد (نصب تذكاري للشهداء شهير في الجزائر) بالإضافة إلى خريطة العالم العربي وخريطة جمهورية الجزائر.

صورة لأشهر الأماكن والمعالم في الجزائر

في الوقت الذي ستضم الورقة النقدية الثانية على ظهرها صور لمنارة جامع الجزائر وجبال الأهقار والآثار الرومانية بتيبازة ونخلة وقافلة إبل، وستكون باللون الأخضر المائل إلى الأزرق في وجهها والأخضر المائل إلى الأصفر على ظهرها، وسيكون مكتوب على هذه العملات باللغتين العربية والإنجليزية، بجانب قطعة معدينة بـ 50 دينارا تحمل صورة واسم الشهيدة حسيبة بن بو علي.

الجزائر استضافت قمما هامة

حرصت دولة الجزائر على استضافة قمم عربية هامة منها أول قمة في نوفمبر 1973 التي جاءت بعد أيام قليلة من حرب 6 أكتوبر المجيد وكذلك قمة عام 1989 وأخيرة قمة عام 2005، وكانت أخر قمة عربية عام 2019 في دولة تونس وشارك فيها 13 زعيم وقائد عربي وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.