الجزائر.. أرض «الدماء الزاكيات» تستضيف القمة العربية للمرة الرابعة

تستضيف العاصمة الجزائر، الثلاثاء، الدورة الـ 31 للقمة العربية في الفترة 1 و2 نوفمبر والتي تعد المرة الرابعة التي تستضيف فيها جمهورية الجزائر مؤتمر جامعة الدول، حيث استضافة الجزائر أول قمة عربية في عام 1973.

القمة العربية 1973

عقد مؤتمر الجزائر في 26 نوفمبر 1973 في العاصمة الجزائرية، وحضرته 16 دولة عربية بمبادرة من سوريا ومصر بعد حرب أكتوبر، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

صدر عن المؤتمر بيان ختامي ومجموعة من القرارات جاء أهمها؛ إقرار شرطين للسلام مع إسرائيل، الأول: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، والثاني: استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة.

كما ركزت القرارات على تقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية.

القمة العربية 1988

عقد في الجزائر بمبادرة من الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في 7 يونيو 1988، صدر عم المؤتمر بيان ختامي، من أهم قراراته؛ دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها، إدانة الإرهاب الدولي والممارسات العنصرية، بحسب موقع «الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية».

القمة العربية 2005

عقد مؤتمر قمة الجزائر 2005 في 22 و23 مارس، إذ كانت أول قمة عربية تعقد بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، كما جاءت بعد جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري.

جدد القادة خلال القمة التزامهم بمبادرة السلام العربية باعتبارها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، بحسب موقع «سويس إنفو».

القمة العربية 2022

تعقد القمة العربية 2022 في الجزائر، الثلاثاء، في الفترة 1 نوفمبر وتستمر حتى 2 نوفمبر، ووضعت الجزائر هذه القمة الـ 31 للجامعة العربية تحت شعار «لم الشمل»، وأكد عدد من وزراء الخارجية العرب، بالجزائر العاصمة، أنهم يتوسمون خيرا في تمكن القمة الـ 31 من تحقيق لم الشمل العربي للتصدي للتغيرات الدولية.