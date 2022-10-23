13 معلومات عن المنطقة الخضراء في شرم الشيخ.. تضم 5 قاعات رئيسية لـ300 جهة

أنهت وزارة البيئة تجهيز المنطقة الخضراء في شرم الشيخ، وأصبحت جاهزة لاستضافة فعاليات قمة المناخ cop 27، وزارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محافظة جنوب سيناء، أمس، تفقدت خلالها المنطقة الخضراء ومحمية رأس محمد.

فعاليات مؤتمر المناخ تبدأ يوم 6 نوفمبر وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، وتقام الفعاليات في قاعة المؤتمرات.

أما المنطقة الزرقاء تتبع سكرتارية الأمم المتحدة، والمنطقة الخضراء تتبع وزارة البيئة.

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتجهيزات التي جرت بالمنطقة الخضراء وأصبحت نموذجا مشرفا أمام الوفود المشاركة في قمة المناخ، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن المنطقة الزرقاء انتهي العمل بها بالفعل وجرى تزوديهما بوحدات طاقة متنقلة لتأمين التيار الكهربائي.

13 معلومات عن المنطقة الخضراء

1- مساحتها تتعدى 11 ألف متر مربع.

2- تقع بجوار حديقة السلام البيئية أمام قاعة المؤتمرات.

3- تستضيف الجهات والمنظمات المتقدمين بمبادرة لتنفيذ مشروعات خضراء.

4- تضم 5 قاعات مكيفة مخصصة لنحو 300 جهة ومنظمة وجمعية وشركات.

5- المنطقة الخضراء مكيفة بالكامل ومزودة بخدمات.

6- تضم نافورة ارتفاعها يزيد عن 5 أمتار على شكل زهرة اللوتس.

7- تضم مساحات خضراء والمباني صديقة للبيئة.

8- مزودة بحمامات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

9- يوجد بها قرية بدوية صغيرة تعمل كاستراحة للضيوف.

10- خمس ممرات عبارة عن عرض صور ومشروعات صديقة للبيئة.

11- مزودة بجراج للسيارات.

12- مزودة بجميع المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء.

13- توصيل خدمات الانترنت فائق السرعة المنطقة ومتاح للجميع.