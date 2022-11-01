أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، انضمام سيارتي إسعاف جديدتين للخدمة بمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة علي توفير الخدمات الطبية العاجلة للمرضى، والاستعداد الدائم لمواجهة وحل الأزمات الطارئة.

الارتقاء بمستوى الخدمة

وأكد «عبد الخالق»، أن مستشفيات جامعة سوهاج تمثل جزءاً كبيراً وظهيراً أساسياً في العملية الطبية والعلاجية في محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، وتسعي للتطوير المستمر للارتقاء الدائم بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشيداً بالدور الإيجابي الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى في دعم مستشفيات الجامعة علي مدار سنوات مما أسهم في تقديم خدمات علاجية وطيبة علي مستوي عالي من الجودة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن سيارتي الإسعاف تم تقديمهما كدعم من مؤسسة «وفاء مصر» التي تعمل في مجالي الصحة والتعليم، حيث أنهما مجهزتان تجهيزاً كاملاً، وتحتوي إحداهما على وحدة رعاية مركزة.

بدء التشغيل التجريبي

وأضاف أن الدعم بسيارتي الإسعاف أمر مهم جداً لمستشفيات سوهاج الجامعية، خاصة مع بداية التشغيل التجريبي والاستعداد للافتتاح الرسمي ضمن الافتتاحات الرئاسية للمشروعات القومية للمستشفي الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ مما يزيد الاحتياج لسيارات الإسعاف.