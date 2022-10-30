محافظ كفر الشيخ يوجه بزيادة السلع في الأسواق.. وحملات لضبط الأسعار

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعاً بحضور عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، ورجب نايل، مدير حماية المستهلك بكفر الشيخ، والرائد أحمد بسيوني، مدير مباحث التموين، ومحمد عبد القادر، ممثل عن الشركة العامة لتجارة الجملة، وممدوح نوار، مدير المجمعات للشركة العامة لتجارة الجملة، لمتابعة موقف السلع الغذائية والتموينية ومدى توافرها بالكميات المناسبة بالأسواق ومنافذ البيع، وإجراءات ضبط الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، خلال اجتماع مجلس المحافظين.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وشدّد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور الميداني على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للموصفات، موجهاً بتحرك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود، للتصدي لجميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد محافظ كفر الشيخ على الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية ناتجة عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

زيادة السلع المعروضة في الأسواق

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رئيس الغرفة التجارية، لزيادة المعروض من السلع خاصة الأرز والسكر، مشدداً على رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية لرصد ومراجعة المخازن الكبيرة للسلع الغذائية، ومصادرة السلع التي تم تخزينها بشكل غير قانوني.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام 114 و0473220792، والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بقرى ومراكز المحافظة، لمواجهة التلاعب في الأسعار، واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى، وضبط الأسواق.

الإبلاغ عن مخالفات التجار

وناشد المحافظ، المواطنين بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل التجار أو في حالة اكتشاف احتكار بعض التجار للسلع والمواد الغذائية أو مغالاة في الأسعار أو أي تلاعب بالأسعار بمحطات الوقود أو مستودعات البوتاجاز أو المخابز والإبلاغ عن أسماء المخالفين، وأماكن المستودعات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تكليف جميع قيادات المحافظة بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.

فتح منافذ وشوادر لبيع السلع

وأشار إلى الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة لفتح معارض ومنافذ وشوادر لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض، والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وإدارة المرور لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المروري بالأسواق، بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ أمان التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بجميع المراكز والأحياء والتي توفر المواد الغذائية.

المشاركة في توفير السلع

كما ناشد المحافظ، جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالمشاركة في المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلال المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.