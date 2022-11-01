محافظ الإسكندرية: تخصيص 15 مليون جنيه لرصف 29 شارعا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء بنسبة 80% من خطة الرصف بالشوارع المستهدفة بنطاق حي وسط، مشيرًا إلى أن خطة الرصف لهذا العام استهدفت 29 شارعا حيويا ويخدم قطاع عريض من المواطنين بنطاق حي وسط، مضيفًا أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لرصف الشوارع؛ تلبية لمطالب أهالي الحي.

جاء ذلك في إطار متابعة لنسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بأحياء المحافظة.

ووجه محافظ الإسكندرية، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاستجابة إلى مطالب الأهالي و إدراج الشوارع الأكثر احتياجا للرصف والتي كثرت منها شكاوي الأهالي ضمن خطة الرصف الجديدة، وذلك لرفع العبء عن المواطنين ، مؤكدا على سرعة إعادة الشيء لأصله عقب تنفيذ المشروعات الخاصة بشركات المرافق (الصرف الحي – والكهرباء- مياه الشرب- الغاز)؛ لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

أسماء الشوارع التي سيتم رصفها

وأشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أن المديرية استهدفت رصف 29 شارع بنطاق حي وسط وتم الانتهاء من رصف 27 شارع منهم بنسبة 100% وهي (شارع الابراهيمية الحارة البحرية- والشارع أمام مدخل مدرسة النصر- والشارع أمام المدافن- وشارع أمام ساعة الزهور- والشارع أمام خروب سامي- والشارع أمام مستشفى جمال عبد الناصر- وشارع رمضان يوسف- طريق الكورنيش أمام جراج الخالدين- والحارة البحرية أمام جراج الخالدين- وطريق الكورنيش بكامب شيزار- والشارع أمام بنك مصر- شارع ايزيس- ومربع شريف رمزي- وشارع الشاب ظريف- ومربع خلف 122 جلال الدسوقي- وشارع جلال الدسوقي- وشارع مسجد الحضري- وشارع سوق الفراخ - وشارع عرفان- وشارع الجواهر- ومربع الوكالة - و شارع الحافظ - وشارع المعز- ومحي الدين – وشارع الكمال – وشارع العاضض – وشارع الظاهر)، وأضافت مدير مديرية الطرق والنقل أنه جاري العمل على شارعين هما (شارع الحجيج - وشارع فبريكه بدوي)