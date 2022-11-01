رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

جلسة بين الزمالك وإمام عاشور لزيادة راتبه.. والعقد الجديد لم يتم توثيقه

كتب:

محمود فؤاد
01:38 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
إمام عاشور

إمام عاشور

استقر مسؤولو نادي الزمالك، على الاجتماع مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لحسم ملف تعديل عقده من الناحية المادية.

وكان عاشور، وقّع على عقود تعديل القيمة المالية وتمديد تعاقده مع اللجنة المؤقتة، التي كانت تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب، حتى نهاية موسم 2024-2025، لكن العقد لم يتم توثيقه حتى الآن.

وتعاقد مسؤولو الأبيض مع اللاعب لمدة 3 مواسم، بخلاف الموسم المنتهي، بقيمة إجمالية تصل إلى 21 مليون جنيه.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ المزيد:

إمام عاشور يزور محمد عبدالمنعم بعد خضوعه لعملية في الأنف: هترجع أحسن

شوبير يفجّر مفاجأة: محمد صبحي يقترب من حراسة مرمى الزمالك على حساب عواد

تعديلات منتظرة على تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري.. أبرزها الوردي

إمام عاشور يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
بقلم محمود فؤاد