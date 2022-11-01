جلسة بين الزمالك وإمام عاشور لزيادة راتبه.. والعقد الجديد لم يتم توثيقه

استقر مسؤولو نادي الزمالك، على الاجتماع مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لحسم ملف تعديل عقده من الناحية المادية.

وكان عاشور، وقّع على عقود تعديل القيمة المالية وتمديد تعاقده مع اللجنة المؤقتة، التي كانت تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب، حتى نهاية موسم 2024-2025، لكن العقد لم يتم توثيقه حتى الآن.

وتعاقد مسؤولو الأبيض مع اللاعب لمدة 3 مواسم، بخلاف الموسم المنتهي، بقيمة إجمالية تصل إلى 21 مليون جنيه.

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