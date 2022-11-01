محافظ المنيا ينعى سائقا بالوحدة المحلية في مركز العدوة توفى أثناء العمل

نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عصام راضي رمضان، والذي يعمل «سائق لودر» بالوحدة المحلية لمركز العدوة، حيث وافته المنية صباح اليوم أثناء أداء عمله.

وقدم، محافظ المنيا، خالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

استمرار أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي

في سياق منفصل، تابع محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رصف وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة السير والحد من وقوع الحوادث.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بالمنيا، استمرار أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي بين ديرمواس وملوي، تحت اشراف وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد عامر طه رئيس المركز، تذليل كافة العقبات وتسخير الإمكانيات اللازمة لإتمام أعمال الرصف تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الذي شدد على الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف.