تسليم 32 جهازا تعويضيا وسماعات طبية لذوي الهمم بقرى المنيا

سلمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، 32 جهازا تعويضيا وسماعة طبية للمرضى غير القادرين وذوا الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين من الخدمة الطبية، أو الحالات التى تسليمها أى مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في مساعدات.

أبحاث ميدانية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، مضيفًا أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

وأشار شعبان، إلى أن جمعية الأورمان تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، حيث أنه مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12.532 جهازا تعويضيا، و5700 سماعة طبية بتكلفة تتراوح 34 مليون جنيه.