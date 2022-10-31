بدء مبادرة «دكان الفرحة» بجامعة المنيا اليوم.. 24 ألف قطعة ملابس للطلاب

أطلقت جامعة المنيا، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، مبادرة بعنوان «دكان الفرحة» لرعاية الطلاب، يتم من خلالها توزيع ملابس مجانية بإجمالي 24 ألف قطعة علي طلاب التكافل الاجتماعي، من خلال كارت تسلمه إدارات رعاية الطلاب بالكليات لمن تنطبق عليهم الشروط من المستحقين.

الطالب يختار ملابس تناسبه

وتنطلق المبادرة تحت رعاية الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، بدءا من اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل 3 نوفمبر، ويتسلم كل طالب مستحق كارت صرف يتضمن بياناته الشخصية، مثل الاسم والكلية ومكان وموعد صرف الملابس التي يختارها الطالب بنفسه من داخل المعرض المقام داخل متحف جامعة المنيا، شريطة ارتداء الكمامات الطبية داخل المعرض، واختيار قطعة ملابس واحدة من النوع الواحد بحد أقصى 4 قطع للطالب الواحد.

مواعيد المعرض للطلاب والطالبات

ووضعت إدارة جامعة المنيا، بالتنسيق مع مبادرة تحيا مصر، جدولا للطلاب والطالبات كلا على حدة، لاختيار واستلام 24 ألف قطعة ملابس بحسب مسؤول بالجامعة، حيث يتم إقامة المعرض الخاص بالطلاب الذكور بدءا من يوم الأربعاء 2 نوفمبر للطلاب بكليات التربية، والألسن، والصيدلة، والعلوم، والتمريض، والتربية الرياضية، والتربية النوعية، والطب البشري، والطب البيطري، والزراعة.

وتم تخصيص يوم الخميس 3 نوفمبر للطلاب الذكور بكليات الآداب، ودار العلوم، والسياحة، والتربية الفنية، والحاسبات، والحقوق، والهندسة، والفنون الجميلة، وطب الأسنان.

أما بالنسبة للطالبات فسيقام المعرض اليوم الاثنين بكليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة، والصيدلة، والعلوم، والتمريض، وطب الأسنان، والتربية النوعية، والطب البشري، والسياحة، والزراعة.

ويوم غد الثلاثاء يقام معرض الطالبات بكليات الآداب، ودار العلوم، والألسن، والتربية الفنية، والحاسبات والمعلومات، والحقوق، والهندسة، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية، والطب البيطري.

وقال مصدر مسؤول بجامعة المنيا لـ«الوطن»، إنه سيتم تحديد الطلاب المستفيدين من المعرض المجاني وفقا للمتقدمين للحصول علي إعانات التكافل في الأعوام السابقة، وذلك بالنسبة للطلاب القدامي بالصفوف الماضية، أما بالنسبة للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة العام الجاري سيتم تحديدهم من خلال مكاتب رعاية الطلاب بالكليات.