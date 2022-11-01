القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

عشاق الساحرة المستديرة وكرة القدم حول العالم، يتنظرون انطلاق قرعة دوري أبطال أوروبا، لمعرفة الفرق التي ستواجه بعضها في الأدوار المتقدمة بعد انتهاء دوري المجموعات، حيث تبدأ الإثارة الحقيقة للشامبيونز ليج بعد انتهاء الأدوار الإقصائية.

ويتأهل عن كل مجموعة من فرق بطولة دوري أبطال أوروبا، أصحاب المركزين الأول والثاني، لتبدأ المواجهات الحاسمة بينهما للتأهل للأدوار النهائية والفوز بالبطولة الأغلى لكل الفرق الأجنبية.

قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

وفي السطور التالية، نعرض موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها.

ومن المقرر أن تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، غدا، وتقام قرعة دور الـ16 من البطولة يوم الإثنين المقبل الموافق 7 نوفمبر.

ويُذاع قرعة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة، كما سيتم بث القرعة على موقع الفيديوهات يوتيوب من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الفرق المتأهلة من دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي نعرض أبرز الفرق المتأهلة من دوري المجموعات حتى هذه اللحظة.

المجموعة الأولى: تأهل منها فريقي نابولي - ليفربول.

المجموعة الثانية: تأهل منها كلوب بروج - بورتو.

المجموعة الثالثة: تأهل منها بايرن ميونخ - إنتر ميلان.

المجموعة الرابعة: لم يتم تحديد الفريق المتأهل بعد من فرق توتنهام وسبورتنج لشبونة وآينتراخت فرانكفورت ومارسيليا.

المجموعة الخامسة: تشيلسي.

المجموعة السادسة: ريال مدريد.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - بنفيكا.