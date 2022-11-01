أمين المنتدى العربي للدراسات: حجم استثمارات الرياض في مصر 50 مليار دولار

أكد الخبير الاقتصادي السعودي والأمين العام للمنتدى العربي للدراسات الاقتصادية والفكرية «صالح الشمراني»، أن العلاقات السعودية المصرية في الوقت الحالي تمهد لمرحلة ستعود بالنفع الاقتصادي على الطرفين خلال الفترة المقبلة، منوها بأن ما يعزز هذه العلاقة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

حجم الاستثمارات السعودية في مصر 50 مليار دولار

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 50 مليار دولار، وهذه الاستثمارات قابلة للزيادة خصوصا مع توجه الصندوق السيادي السعودي لضخ مزيد من الأموال المستثمرة في السوق المصرية من خلال شراكات في مجالات الاتصالات والبنية التحتية والعقارات والحلول المالية والتكنولوجية والصناعة.

ولفت إلى أنه ليس فقط العلاقات الاقتصادية هي ما يربط البلدين، ولكن العلاقات ممتدة منذ آلاف السنين بفضل تشابه العادات والتقاليد في البلدين، وأيضا اللغة العربية التي هي الأساس في الجمع بين شعبي البلدين.

خطوة بالغة الأهمية في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار إلى أن الشراكة الجديدة خطوة بالغة الأهمية في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية لمواجهة نقص النقد الأجنبي في مصر، وتشغيل المزيد من العمالة، مطالبا بأن تركز الشراكة على الاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة لخفض فاتورة الاستيراد المصرية.

ونوه بأن هناك نحو 6800 شركة سعودية تعمل في مصر، وهناك نحو 800 شركة مصرية تعمل في السعودية في العديد من القطاعات تبلغ استثماراتها نحو 5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن خطة الحكومة المصرية لإتاحة أصول بنحو 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص تعد فرصة كبيرة لكل من يريد الحصول على عائد أكثر من المتوقع خاصة مع توافر الأيدي العاملة المؤهلة وأيضا حوافز الاستثمار التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.

وأوضح أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر خلال يونيو الماضي، شهدت توقيع 14 اتفاقية استثمارية مع الجانب المصري، بقيمة 7 مليارات دولار، ما يؤكد حرص المملكة على ضخ واستثمار أكبر قدر ممكن في القطاعات الواعدة في مصر.