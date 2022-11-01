تفاصيل ميثاق «جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر».. يهدف للحفاظ على البيئة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة لا تقف بمنأى عن أي حدث عالمي مهم على أرض مصر، وذلك تزامناَ مع الاستعداد لإطلاق مؤتمر قمة المناخ «27 COP».

جاء ذلك خلال إطلاق «المنشاوي» الاحتفالية الكبرى للجامعة تحت عنوان «جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر»، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع قطاع التعليم والطلاب، تزامناً مع استعدادات الدولة المصرية لإطلاق مؤتمر «Cop 27» خلال الشهر الجاري، بحضور قادة وزعماء العالم من نحو 197 دولة من مختلف دول العالم.

، و كان على رأس الحضور الدكتور احمد المنشاوى رئيس الجامعة, والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على تنظيم الاحتفالية، والدكتور احمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئة بالجامعة، ونخبة من عمداء ووكلاء واعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقيادات محافظة اسيوط الدينية والعسكرية وحشد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات الى جانب طلاب جامعة اسيوط الاهلية.

نشر الوعي البيئي

وأشادت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على تنظيم الاحتفالية، بمدى الوعي البيئي لدى أبناء الجامعة على اختلاف مواقعهم وحرصهم على المشاركة في إيجاد حلول لمختلف القضايا البيئية، وخاصة تغير المناخ.

وأوضحت أن الاحتفالية تمتد طوال شهر نوفمبر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع التعليم والطلاب، بمشاركة أكثر من ألف طالب من مختلف كليات الجامعة، مشيرة إلى أن احتفالية «جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر» " تأتي تماشيا مع مبادرة «اتحضر للأخضر».

أنشطة بيئية

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالأنشطة البيئية الفعالة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بما ينعكس أثرها إيجابا على المجتمع المحيط بالجامعة ومشاركته المثمرة فى مختلف الفعاليات البيئية على مستوى الجمهورية، ومشيداً كذلك بدعم كافة مؤسسات الدولة لهذه الفعاليات، ومؤكداً على حرص قطاع الطلاب على المشاركة فيها جميعاً ومن ضمنها مبادرة «اتحضر للأخضر» التي تهدف إلى تشجيع الشباب على الاهتمام بالتشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.

وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، إلى أن الاحتفالية بدأت بانطلاق ماراثون المناخ تحت إشراف كلية التربية الرياضية، ثم اصطفاف إدارة الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والمشاركين، بمشاركة أكثر من ألف طالب من مختلف كليات الجامعة أمام المبنى الإدارى، مرتدين تيشرتات تحمل شعار الاحتفالية وتضمنت أيضا طابور عرض للطلاب المشاركين في فعاليات شهر البيئة من جميع كليات الجامعة وجامعة أسيوط الأهلية، والذين قاموا بترديد ميثاق «جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر»، والذي نص على التعهد بدعم جهود الدولة المصرية للحد من مشاكل البيئة، ومجابهة المخاطر التي تهددها، والتعاون من أجل تحقيق بيئة آمنة سالمة لنا وللأجيال القادمة، حيث قام الحضور بترديد القسم قبل الانطلاق في مسيرة شملت معظم كليات الجامعة، كما أقيم على هامش افتتاح الاحتفالية معرضاً شمل عرض لعدد من الأعمال الفنية لكلية التربية النوعية بعنوان «التجليات الفنية لعلاقة الإنسان بالطبيعة»، وشمل عرضاً لعدد من الأوراق البحثية في مجال البيئة من بعض كليات الجامعة.