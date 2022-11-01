إجراء تجربة افتراضية للتعامل مع حريق بمحرك طائرة في مطار بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تجربة افتراضية لمناورة بمطار بورسعيد بحي غرب، للوقوف على خطة التعامل مع الطوارئ بالمطار، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد كمال رئيس قطاع المطارات، واللواء هشام الدسوقي مدير المطار، والعميد محمد شريف مدير المطار، وممثلي الأجهزة المعنية المختلفة.

التعامل مع الحريق

وبدأت المناورة بتلقي برج المراقبة في مطار بورسعيد بلاغا بحدوث حريق في المحرك الأيسر لطائرة، أعقبه بدء تعامل العاملين بالمطار مع الموقف الطارئ، بهدف قياس سرعة التعامل مع الحدث، واستعدادات كل الأجهزة المعنية.

دور مهم وحيوي

وأشاد المحافظ بما لمسه من سرعة وتنظيم للعاملين بمطار بورسعيد مع تجربة حدوث حريق بالمحرك الأيسر للطائرة، مؤكدا أن المطار من المناطق الحيوية بالمحافظة، ويلقي اهتماما ومتابعة من الجهات المعنية، وسيكون له دور هام وحيوي في مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة كقاطرة للتنمية في مصر كلها.

يذكر أن مطار بورسعيد يقع غرب المحافظة وله دور مهم وحيوي في تأمين بوابة مصر الشمالية، كما أنه شهد رحلات محلية لطائرات متوسطة.