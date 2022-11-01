سقوط أمطار غزيرة على دمياط وتأثر حركة المرور وانتظام الملاحة بالميناء

تعرضت محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار غزيرة على بعض المدن، وتأثرت حركة المرور بشكل نسبي في أغلب الشوارع والميادين.

انتظام حركة الملاحة

وأوضح مصدر مسؤول بهيئة ميناء دمياط، أن حركة الملاحة بالميناء لم تتأثر بسقوط الأمطار أو تقلبات الطقس، وأنهم على أتم استعداد لمواجهة أي تطورات لوجود أجهزة متطورة بالميناء.

وأكد المصدر أن حركة الصادرات من الحاويات وصلا إلى 571 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 906 حاوية، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39651 طنا، وحركة الوارد من البضائع العامة 38362 طنا، وعدد الحاويات الترانزيت 3913 حاوية، وحركة الشاحنات 3932 شاحنة دخولا وخروجا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاوت شدة سقوط الأمطار، حيث وصلت إلى رعدية بمدن القناة ومحافظة دمياط.

إعلان حالة الطوارئ

وعلى الفور قامت الدكتورة منال عوض بالتشديد على رؤساء المدن ومدير عام الطرق بمتابعة انسداد البالوعات، وحذرت من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها البلاد، كما أعلنت محافظ دمياط حالة الطوارئ تحسبا لأي تطورات مناخية.

من جانب آخر، انتشر رجال مرور محافظة دمياط في محيط المدارس والشوارع الرئيسية والمؤدية إلى المدارس، خاصة المدارس الابتدائية، لتأمين دخول الطلاب إلى المدارس وتيسير حركة المرور في الشوارع.