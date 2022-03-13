طقس سيئ يضرب دمياط.. استمرار غلق بوغاز عزبة البرج أمام مراكب الصيد

تشهد محافظة دمياط، اليوم الأحد، موجة من الطقس الصقيع والأمطار، مما يؤدي إلى استمرار غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد الذي بدأ الخميس الماضي، بسبب سرعة الرياح التى تخطت 40 عقدة في الساعة وارتفاع الموج إلى 4 أمتار، وفق تصريح حسام خليل رئيس جمعية الصيادين لـ«الوطن».

وتشهد السواحل الشمالية، خاصة محافظة دمياط حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة، تصاحبها موجة من الرياح الشديدة، بسبب «نوة الحسوم» والتي بدأت مساء الأربعاء الماضي.

وتعرضت مدن المحافظة لأمطار غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة وتأثر حركة الصيد، حيث جرى غلق بوغاز عزبة البرج، وتوقفت المراكب عن الخروج بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج، كما توقف الصيد في بحيرة المنزلة لعدم خروج عدد كبير من الصيادين، بسبب اضطراب حالة الطقس.

رفع آثار الأمطار من شوارع رأس البر

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس البر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر، عبر معدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر، إثر موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

رفع درجة الاستعداد

وكانت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد ‏للتعامل الفوري مع الأمطار أو أي حوادث نتيجة الطقس السيئ، وشكلّت غرف عمليات رئيسية وفرعية، لمتابعة تأثير الأمطار.

وتستمر غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكّد من جاهزية كافة القطاعات.

وجرى التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة فى حال انتشار الأتربة على الطرق الرئيسية، واتخاذ قرارات غلق بعض الطرق في حالة انعدام الرؤية، حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين وسائقي المركبات.