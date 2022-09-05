طقس اليوم في دمياط.. مشمس صباحا لطيف ليلا والعظمى 32 درجة

طقس اليوم في دمياط، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة، ما يتسبب في الشعور بالحر الشديد، إذ سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 31 درجة مئوية، والصغرى 25، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، التي سجلت نسبة الرطوبة في الجو بنحو 75%، ما يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة، لافتة إلى أن سرعة الرياح ستكون 10 كم/ في الساعة.

ويسود طقس مشمس نهارًا، لطيف مساءً، على كل مدن ومراكز محافظة دمياط، كما أن الأحوال الجوية ملائمة للصيد بالبحر المتوسط وبحيرة المنزلة.

انتظام حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج

مع استقرار طقس اليوم في دمياط، انتظمت حركة الصيد اليوم الاثنين، ببوغاز عزبة البرج، وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، إن حالة البحر والموج وسرعة الرياح، جميعها ملائمة لعمليات الصيد، مشيرا إلى خروج كل مراكب الصيد العاملة بالبوغاز منذ فجر اليوم.

وأشار إلى أن سرعة الرياح حوالي 8 عقد في الساعة، وهي ملائمة لأعمال الصيد، حيث تنتشر مراكب صيد الشانشيلا أمام السواحل لصيد السردين.

إقبال على الشواطئ

شهدت شواطئ مدينة رأس البر في محافظة دمياط إقبالًا ملحوظًا، منذ الصباح الباكر، إذ قال محمد الصياد مدير شاطئ مدينة رأس البر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شواطئ رأس البر، تستقبل يوميا خلال المصيف أعداد كبيرة من المواطنين الذين يأتون من مختلف المحافظات لقضاء المصيف على شواطئ رأس البر.