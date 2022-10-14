وزيرة لمدة 24 ساعة تروي تفاصيل التجربة داخل ديوان عام «التضامن الاجتماعي»

كشفت هبة عز العرب، وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة 24 ساعة، عن تفاصيل تقلدها المنصب المؤقت من خلال مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، موضحة أنها تقلدت منصب الوزيرة لمدة 24 ساعة بعد حصولها على ترشيحات من عدة جهات منها مؤسسة الحسن.

هبة حصلت على تدريب مكثف أونلاين لمدة يومين من قِبل «بلان انترناشونال»

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC» أنها حصلت على تدريب مكثف أونلاين لمدة يومين من قِبل «بلان انترناشونال بمصر»، ثم أجريت مقابلة مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في وجود فتيات أخريات تم ترشيحهن لهذا المنصب.

كانت حريصة على توصيل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضحت هبة سبب اختيارها لوزارة التضامن الاجتماعي بالتحديد، وذلك لأنها تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كبير علاوة على المجالات الأخرى، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على توصيل المشاكل والسلبيات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة لوزيرة التضامن الاجتماعي.

كثرة مهام الوزيرة

وأكدت «عز العرب»، على ترحيب وزيرة التضامن الاجتماعي بها وحرصها على توضيح المهام الرئيسية في الوزارة بصدر رحب، مشيرة إلى صعوبة وكثرة المهام، معلقة: «أنا حمدت ربنا إنه كان يوم واحد».

الاهتمام الكبير بذوي الاحتياجات الخاصة

وأعربت المتقلدة لمنصب وزيرة التضامن الاجتماعي عن رغبتها في الاهتمام الكبير بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير وسائل مواصلات خاصة بهم، إلى جانب احتواء المناهج التعليمية في مختلف المراحل على طرق وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الإعاقات، بهدف دمجهم في المجتمع.