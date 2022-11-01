نقل حفل ريهام عبدالحكيم بـ «الموسيقى العربية» إلى المسرح الكبير بسبب الأمطار

قررت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، المقام في الفترة الحالية وحتى يوم 3 نوفمبر الجاري، نقل فعاليات الليلة الـ 13 من مسرح النافورة إلى المسرح الكبير، تحسبا لتساقط الأمطار.

نقل حفل ريهام عبدالحكيم إلى المسرح الكبير

وجاء قرار إدارة مهرجان الموسيقى العربية، خوفا من تساقط الأمطار، بعد تساقطها بالفعل في أماكن متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتضم فعاليات الليلة، عددا من المطربين، وهم همام إبراهيم من العراق، الذي أجرى بروفات على المسرح الكبير قبل دخول الجمهور، ومن المقرر أن يغني بحفله عددا من الأغاني ومن بينها أشهد، على قد الشوق، مالي حظ، وحياتك يا حبيبي، آه بحبك، ليل العاشقين، كما يغني أغنية تراثية عراقية.

فعاليات الليلة من مهرجان الموسيقى العربية

وتقدم فرح الموجي، فقرة في الحفل، تشدو خلالها بـ يا ساعة بالوقت أجري ومستنياك، وتختم فعاليات الليلة ريهام عبدالحكيم، بعدد من أغانيها، ومن بينها القلب ولا العين، كل الكلام، أنا قلبي دليلي، أروح لمين.

قناة «الحياة» تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.