تفاصيل نقل مديرة ووكيلة مدرسة واستبعاد معلمة بسبب ضرب طالبة في الشرقية

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، نقل مديرة مدرسة الجلاء الابتدائية التابعة لإدارة ههيا التعليمية، وكذلك نقل وكيلة المدرسة واستبعاد معلمة لحين انتهاء التحقيقات بسبب قيام الأخيرة بضرب طالبة بالعصا على يدها.

وتفصيلا تقدم والد الطالبة هنا أشرف محمد محمد المقيدة بالصف السادس الابتدائي في مدرسة الجلاء الابتدائية التابعة لإدارة ههيا التعليمية، بشكوى لمديرية التربية والتعليم وحرر محضرًا بنقطة شرطة مستشفى الزقازيق الجامعي، واتهم خلاله معلمة بالتعدي بالضرب على ابنته وإصابتها بحالة إغماء وحدوث نزيف بالمخ؛ ما استلزم حاجتها لإجراء عملية جراحية بالمخ.

الطالبة أصيب بحالة إغماء

وأضاف الأب، أن ابنته بعد تعرضها للإغماء تم تركها على هذه الحالة في المدرسة، لحين وصول والدتها دون التدخل لاتخاذ أي إجراء طبي لها.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصدر بمديرية التربية والتعليم، أنه تبين قيام «ع. ا. م» معلمة مادة العلـوم بمعاقبة طلاب الصف السادس الابتدائي بذات المدرسة، ومن بينهم الطالبة هنا أشرف محمد محمد، بالضرب بالعصا على اليد (ضربة واحدة)، مخالفة بذلك السلوك الوظيفي بعدم اتباع الأسلوب التربوي للعقاب، وتعرضت الطالبة لحالة قيء داخل المدرسة.

نقل المعلمة المتهمة بضرب الطالبة

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وأصدرت اللجنة أمر تنفيذي للشئون القانونية بنقل كل من «م. ش خ» مديرة المدرسة و«ا. ع. ا»، وكيلة المدرسة واستبعاد «عبيـر. ا. م» المتهمـة بضرب الطالبـة إلـى ديوان الإدارة لحين الانتهاء من التحقيق.

كما تقر مجازاة المشرف العام ومشرف الدور ليوم حدوث الواقعة ومجازاة مشرف الدور الخامس لسوء الإشراف.