العقوبة المتوقعة لمدرس ضرب طالبة بعصا خشبية على رأسها في الدقهلية

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة ضرب معلم لطفلة بعصا خشبية محدثًا بها نزيف داخلي بالمخ وغيبوبة، بمنطقة السنبلاوين في الدقهلية، الذي تبعها حبس المعلم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال محمد رمضان سليمان، محامي ومستشار قانوني، إن ضرب المعلم لأحد الطلاب تعرضه لعقوبتين أولهما تأديبية حيث يحتل إلى المساءلة التأديبية لخروجه عن المقتضى الوظيفي المنوط به، طبقا للائحة وزارة التربية والتعليم.

العقوبة الجنائية المتوقعة للمتهم

وأضاف «سليمان» في تصريحات لـ«الوطن» أن من الناحية الجنائية فالواقع تمثل جنحة وتكون العقوبة وفقا للإصابات الواقعة بالحبس مدة تتراوح بين 24 ساعة و3 سنوات، وإذا أنتج عن الفعل عاهة مستديمة لدى الطالب تتحول إلى حماية حسب نسبة العجز والعاهة التي أصابت الطالب، وتصل العقوبة فيها للحبس 10 سنوات.

وأوضح أن إذا نتج عن الضرب الوفاة، فتعد الواقعة ضرب أفضى إلى موت والعقوبة في تلك الحالة السجن لفترة تتراوح بين 3 و7 سنوات.

تفاصيل الواقعة

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من والد طفلة بالصف الرابع الابتدائي يفيد بإصابتها بنزيف في المخِّ وغيبوبة بعد أن ضربها معلم بعصًا خشبيةٍ على رأسها، فكلفت النيابة الشرطة بالتحري حول الواقعة فأكدت صحتها.

واستمعت النيابة إلى 11 شهادة للطلاب من ذات الفصل حيث أقروا أن المتهم دائم إحراز العصا أثناء التدريس، مؤكدا بعضهم رؤيته أثناء ضربه للطفلة لخطئها في اختبار أجراه المتهم، وشهد والدها في التحقيقات أنه علم من ابنته قُبيل غيابها عن الوعي بضرب له.