«صحة النواب» تمهل هيئة الدواء 30 يوما لموافاتها بإجراءات المضادات الحيوية الجديدة

منحت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مهلة شهر لهيئة الدواء لموافاتها بتقرير رسمي بالإجراءات التي ستتم من أول يناير 2023، عن صرف الأدوية وإعطاء المضادات الحيوية في الصيدليات.

جاء ذلك خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سارة النحاس، والنائب محمود قاسم، بشأن وفاة طفلين إثر إعطائهم حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية بمحافظة الإسكندرية دون اختبار حساسية.

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بهذا الملف وتوعية المواطنين حرصا على سلامتهم، وأهمية أن يحدد في ترخيص الصيدلية إمكانية إعطاء الحقن داخلها أم لا.

ضرورة العمل على زيادة عدد المفتشين الصيدليين

وأشار النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية، إلى ضرورة العمل على زيادة عدد المفتشين الصيدليين واكتمال الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء حتى تقوم بدورها الرقابي على الصيدليات على أكمل وجه، قائلا: «فى سوهاج يوجد 10 مفتشين على حوالي 5 آلاف صيدلية».

واستطرد النائب محمود أبو الخير: «المشكلة أن العديد من الصيدليات لا يوجد فيها صيدلي، ولابد أن يتم إلزام كل صيدلية بأن يكون فيها صيدلي للإشراف على صرف الأدوية».

أكدت الدكتورة أميرة إسماعيل، مدير مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية، إن موضوع وفاة الطفلتين مازال قيد التحقيق في النيابة حتى الآن، لافتة إلى أنه لا يوجد تقرير رسمي، وأن هيئة الدواء، بعد تفريغ الكاميرا بالصيدلية أثبتت أن الصيدلانية أدت دورها بعد إخبار والدة الحالتين أنه لا يوجد العلاج وبالعودة مرة أخرى أخذت البديل للحقنة المضاد الحيوي.

و أشارت إلى أنه وفقا لتقرير هيئة الدواء، الصيدلية لا يثبت بها مخالفات، كما أنه تم أخذ كل زجاجات العقاقير بالصيدلية، وأوضحت أن الإسكندرية بها 140 وحدة طب أسرة وتقدم الخدمات للمرضى، وقدمت وكيل الوزارة بالإسكندرية التعازي لأسرة الطفلتين.

المشكلة ليست فقط في المضادات الحيوية

قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء: «هذا الموضوع يؤخذ فى الاعتبار بجدية، المشكلة ليست فقط في المضادات الحيوية، بل في صرف الأدوية بدون روشتة، لكن نبدأ بالمضادات الحيوية، لأنه أصبح فيه خطورة، ونعمل على هذا الموضوع وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك خطوات وإجراءات».

فيما، قال الدكتور ياسين رجائى رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، إن هناك خطة لزيادة عدد المفتشين الصيدليين إلى ألف مفتش لتغطية كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه ليس من صلاحياته منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات.