محافظ سوهاج يفتتح أولى جلسات المجلس الإقليمي لمكافحة التغيرات المناخية

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، أولى جلسات المجلس الإقليمي لمكافحة التغيرات المناخية بمحافظة سوهاج، كأول مجلس إقليمي من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، والذي يعني بمواجهة التغيرات المناخية، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق، ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة بقطاع البيئة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

ملف التغيرات المناخية

وألقى محافظ سوهاج كلمة في بداية الجلسة رحب خلالها بجميع الحضور المشاركين في المجلس، مؤكدا اهتمام المحافظة بشكل خاص بملف التغيرات المناخية، بالتوازي مع توجهات الدولة، واهتمام القيادة السياسية بهذا الملف على الصعيدين المحلي والدولي، واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 خلال نوفمبر الجاري، مشيرا إلى مشاركة سوهاج في المؤتمر الإقليمي بمحافظة الأقصر في أكتوبر الماضي، والإعلان عن المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتصعيد 6 مشروعات فائزة على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن قرار تشكيل المجلس الإقليمي لمكافحة التغيرات المناخية بسوهاج وانعقاده اليوم، هو أحد أهم توصيات سوهاج بالمؤتمر الإقليمي بالأقصر، تمهيدا للفكرة التي تبنتها المحافظة لإطلاق المجلس الإقليمي على مستوى محافظات جنوب الصعيد لمواجهة التغيرات المناخية.

ووجه «الفقي» خلال الاجتماع، باتخاذ كافة الأمور الإجرائية من تشكيل أمانة المجلس، ومجموعات العمل، وتحديد مقر دائم للمجلس، وتشكيل لجان فرعية، مؤكدا على أهمية الدور الإعلامي في التثقيف المجتمعي والتوعية السلمية وزيادة الوعي لدى المواطنين، والعمل خلال الفترة القادمة على ضم المزيد من الهيئات والمجالس القومية المختلفة إلى عضوية المجلس، والاستعانة بمختلف المتخصصين، لتفعيل دور المجلس وتحقيق الاستفادة الفعلية منه لخدمة أهالي المحافظة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة.

دور المحافظة والجامعة في استراتيجية التغيرات المناخية

ومن جانبه، وجه رئيس جامعة سوهاج الشكر لمحافظ سوهاج على جهوده ودعمه في وضع استراتيجية المحافظة للتغيرات المناخية، والتي تم الانتهاء منها بمشاركة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وبعض الجهات المتخصصة في المتغيرات المناخية، حيث تم حصر عدد الأبحاث المنشورة والرسائل العلمية من أبناء سوهاج والمراكز والوحدات في مجال التغيرات المناخية، لتحديد الوضع الراهن والوضع المأمول استكماله خلال 3 عقود حتى 2050.

مهام المجلس الإقليمي لمكافحة التغيرات المناخية

واستعرض الاجتماع مهام المجلس الإقليمي لمكافحة التغيرات المناخية، ومن أهمها وضع الاستراتيجيات التنفيذية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز إجراءات التنمية المستدامة، وكذلك دراسة إنشاء وحدات مكافحة التغيرات المناخية بالمحافظة ومديريات الخدمات، ودراسة إدراج تغير المناخ ضمن التخطيط الإقليمي وتنفيذ المشروعات، وأيضا مناقشة زيادة التسهيلات الممنوحة للمشروعات المتعلقة بقضايا تغير المناخ، بالإضافة إلى مناقشة التأثيرات الصحية المتوقعة نتيجة تغير المناخ، ووضع خطة للتصدي لهذه التأثيرات، فضلا عن تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، وخاصة استخدام الأراضي والإنتاج الزراعي والحيواني.

كما وجه الدكتور أحمد عزيز الشكر لمحافظ سوهاج على سرعة الإنجاز، واتخاذ القرار بتشكيل المجلس لمتابعة التغيرات المناخية مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتثقيف المجتمع حول مفاهيم التغيرات المناخية، وكيفية التأقلم مع تلك المتغيرات، مشيرا إلى أنه تم تحديد 14 هدفا ضمن استراتيجية المحافظة لمكافحة التغيرات المناخية، وطرح 93 مشروعا يمكن تنفيذها حتى 2050، بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء.

وعلى هامش المجلس قامت مجموعة من الطلبة الموهوبين بإدارة المراغة التعليمية بتقديم بعض العروض الشعرية والرسومات الفنية حول التغيرات المناخية، بينها «رسالة من كوكبنا الأرض»، و«إحنا ولاد النهاردة»، و«لما الشمس بتطلع»، و«مصر سلام وأمن من غير دخان ولا بركان»، بينما عبرت الرسومات الفنية عن تألم الأرض لما يحدث فيها، والخضرة والتصحر، وتشقق الأرض، وميزان التغير المناخي.

تكريم اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية

وقام محافظ سوهاج في نهاية الاجتماع بتكريم اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، نظرا لجهودها المخلصة وتفانيها في العمل، وهم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، والدكتورة سحر محمد وهبي، والدكتورة نجاة موسى علي، وأشرف مشرف حسين، والدكتور عمر ممدوح عبد الرحمن، والمهندس محمد أحمد محمد عيسى، والمهندس منصور البدري نور الدين.