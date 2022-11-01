مستشار برنامج المناخ العالمي: شرم الشيخ تحولت لمدينة جديدة وحققت طفرة بيئية

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ ستشهد اهتمامًا دوليًا كبيرا، ومن المتوقع أن يحضر ما يزيد عن 40 ألف شخص من مختلف بلاد العالم، لافتا إلى أن شرم الشيخ تحولت إلى مدينة أخرى ستنافس المدينة المكسيكية التي نالت جائزة العمارة الخضراء على مستوى العالم.

استعدادات لمؤتمر المناخ

وأوضح «علام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، أن ما تم من استعدادات لمؤتمر المناخ هو معجزة بكل المقاييس، من حجم المساحات الكبيرة التي تعمل بالنظام الكهربائي والطاقة النظيفة المستخدمة، ومن المتوقع أن يكون حضور مؤتمر المناخ من 185 دولة على مستوى العالم، إضافة إلى وجود تمثيل دولي يمثل قارات العالم كله.

شرم الشيخ مدعمة بأحدث أنواع التكنولوجيا

وأشار الدكتور مجدي علام إلى أن مدينة شرم الشيخ مدعمة بأحدث أنواع التكنولوجيا التي سيتم استخدامها خلال مؤتمر المناخ ولم تعرض من قبل، لافتا إلى أن حجم التطوير الذي شهدته مدينة شرم الشيخ يعد معجزة معمارية بكل المقاييس، لم تحدث في مدينة من قبل.

مبنى المنطقة الزرقاء

أكد مستشار برنامج المناخ العالمي، أن الأمم المتحدة تتسلم مبنى المنطقة الزرقاء وأصبحت القاعات جاهزة للانعقاد، بعد استعداد المدينة بالكامل على المستوى البيئي والتكنولوجي.