انطلاق 6 قوافل لواعظات الأوقاف بالجيزة: الحفاظ على الوطن واجب شرعي

انطلقت اليوم الثلاثاء، 6 قوافل دعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة الجيزة عقب صلاة العصر، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير على دروسهن، في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي ضوء مبادرة «حق الوطن».

الحفاظ على الوطن واجب شرعي ووطني ‏وحياتي

أكدت واعظات الأوقاف أن الوطن هو بيتنا الكبير وبيت ‏الأسرة الكبيرة، وهو لنا جميعًا وبنا جميعًا والحفاظ عليه واجبنا جميعًا، فالوطن ليس مجرد ‏أرض نسكنها بل هو كيان يسكننا ونسكنه، وأن الحفاظ على الوطن واجب شرعي ووطني ‏وحياتي، ومن حقه علينا أن نعمل على كل ما يحفظ أمنه وأمانه ويحقق الخير لنا جميعًا.

حق الوطن يقتضي ضرورة تقصي الحقائق وعدم ترديد الشائعات

‏وأضفن: حق الوطن يقتضي ضرورة تقصي الحقائق وعدم ترديد الشائعات أو نشرها ‏بأي صورة من الصور، والاعتراف بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع ‏يلمسها الجميع بجهد المصريين وعرقهم وسواعدهم، كما يتطلب من الجميع التعاون ‏والتنسيق لمواجهة دعاة الفتنة والفوضى، والعمل على نشر الحق والخير وزيادة الجهود ‏الوطنية لدعم الأمن والاستقرار ومواجهة دعاة اليأس والإحباط، وبث رسائل الأمن ‏والطمأنينة بين المواطنين والعمل الجاد منا جميعًا كل في موقعه.

‏‏جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة الجيزة شاركت فيها كل من:‏ الواعظة جيهان يس، والواعظة وفاء عبد السلام، والواعظة سحر سنوسي، ‏والواعظة هبة معاطي،‎ ‎والواعظة منال أمين بمسجد موسى بن نصير، بعد صلاة ‏العصر، والواعظة سحر شوقي، والواعظة فادية فؤاد، والواعظة كاميليا كامل، والواعظة ‏رابحة صلاح الدين، والواعظة أماني علي مرشدي بمسجد أسد بن الفرات، بعد صلاة ‏العصر، والواعظة راوية خليل، والواعظة ماجدة حماية، والواعظة منى نجم، والواعظة ‏رحمة رشاد بمسجد المدينة - الجامع الكبير - بأكتوبر، بعد صلاة العصر.‏