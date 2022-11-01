انطلاق 6 قوافل لواعظات الأوقاف بالجيزة: الحفاظ على الوطن واجب شرعي
كتب:
إسراء سليمان
08:12 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
جانب من القافلة
انطلقت اليوم الثلاثاء، 6 قوافل دعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة الجيزة عقب صلاة العصر، وسط حفاوة بالغة وإقبال منقطع النظير على دروسهن، في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي ضوء مبادرة «حق الوطن».
الحفاظ على الوطن واجب شرعي ووطني وحياتي
أكدت واعظات الأوقاف أن الوطن هو بيتنا الكبير وبيت الأسرة الكبيرة، وهو لنا جميعًا وبنا جميعًا والحفاظ عليه واجبنا جميعًا، فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها بل هو كيان يسكننا ونسكنه، وأن الحفاظ على الوطن واجب شرعي ووطني وحياتي، ومن حقه علينا أن نعمل على كل ما يحفظ أمنه وأمانه ويحقق الخير لنا جميعًا.
حق الوطن يقتضي ضرورة تقصي الحقائق وعدم ترديد الشائعات
وأضفن: حق الوطن يقتضي ضرورة تقصي الحقائق وعدم ترديد الشائعات أو نشرها بأي صورة من الصور، والاعتراف بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع يلمسها الجميع بجهد المصريين وعرقهم وسواعدهم، كما يتطلب من الجميع التعاون والتنسيق لمواجهة دعاة الفتنة والفوضى، والعمل على نشر الحق والخير وزيادة الجهود الوطنية لدعم الأمن والاستقرار ومواجهة دعاة اليأس والإحباط، وبث رسائل الأمن والطمأنينة بين المواطنين والعمل الجاد منا جميعًا كل في موقعه.
جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة الجيزة شاركت فيها كل من: الواعظة جيهان يس، والواعظة وفاء عبد السلام، والواعظة سحر سنوسي، والواعظة هبة معاطي، والواعظة منال أمين بمسجد موسى بن نصير، بعد صلاة العصر، والواعظة سحر شوقي، والواعظة فادية فؤاد، والواعظة كاميليا كامل، والواعظة رابحة صلاح الدين، والواعظة أماني علي مرشدي بمسجد أسد بن الفرات، بعد صلاة العصر، والواعظة راوية خليل، والواعظة ماجدة حماية، والواعظة منى نجم، والواعظة رحمة رشاد بمسجد المدينة - الجامع الكبير - بأكتوبر، بعد صلاة العصر.