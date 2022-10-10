واعظات الأوقاف تشاركن في مبادرة «نبي الهدى» وسط إقبال جماهيري

بمناسبة الاحتفال بمولد سيد الخلق «صلى الله عليه وسلم» أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة «نبي الهدى»، للتعريف بسيرة النبي «صلى الله عليه وسلم» وأخلاقه خلال شهر ربيع الأول 1444هـ من خلال دروس الواعظات، وفق خطة دعوية طوال شهر ربيع الأول.

مديرية أوقاف القاهرة

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت المبادرة بمسجد المدينة المنورة حاضرت فيها الواعظة سناء عبدالعزيز، وشملت المبادرة مسجد عمر بن الخطاب بالرحاب وحاضرت فيها الواعظة دينا محمد جدامي ومسجد فاطمة الشربتلي حاضرت فيها الواعظة عبير الصاوي ومسجد الباز وحاضرت فيها الواعظة أماني مرشدي.

كما شملت المبادرة مسجد القدس بالتجمع الخامس وحاضرت فيها الواعظة إيمان صبحي، ومسجد أحمد عفيفي بالرحاب وحاضرت فيها الواعظة هويدا عبدالحميد يوسف.

مديرية أوقاف الشرقية

وفي مديرية أوقاف الشرقية، شملت المبادرة المسجد الكبير بالجوسق وحاضرت فيها الواعظة سناء عبدالعزيز، والمسجد الكبير بالعبسي وحاضرت فيها الواعظة أسماء أحمد السيد، إضافة إلى مسجد الحاج عبدالعال بسوهاج وحاضرت فيها الواعظة جيهان تمام السيد، ومسجد الرضوان 1 وحاضرت فيها الواعظة سميحة عبدالرحمن بخيت، ومسجد الحاج آل العسكري وحاضرت فيها الواعظة هانم عبدالرازق إبراهيم.

مديرية أوقاف الجيزة

وفي مديرية أوقاف الجيزة، شملت المبادرة مسجد المدينة الجامع وحاضرت فيها الواعظة راوية خليل، ومسجد عبدالعزيز العلي وحاضرت فيها الواعظة رحمة رشاد، ومسجد العزيز الحكيم وحاضرت فيها الواعظة كاميليا محمد كامل، وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت المبادرة بمسجد الرحمة وحاضرت فيها الواعظة حنان إسماعيل محمد، ومسجد حمزة وحاضرت فيها الواعظة فريدة عبدالرازق صالح، وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت المبادرة بمسجد الحبشي بدمنهور وحاضرت فيها الواعظة سمية صبري.

كما شملت المبادرة مسجد التحرير بأبو حمص وحاضرت فيها الواعظة تهاني إبراهيم سعيد، وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت المبادرة بمسجد الصحابة وحاضرت فيها الواعظة مدينة نحمده محمد.