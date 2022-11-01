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«حياة كريمة» تنتهي من إنشاء مجمع خدمات حكومية ومدرسة جديدة في سوهاج

كتب:

محمد أيمن سالم
08:07 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن نسبة الإنجاز لمشروع مجمع خدمات المواطنين بقرية الزوك الغربية بسوهاج، وصل إلى 100%، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في ظل المتابعة المستمرة من متطوعي المؤسسة للمشروعات بمركز المنشأه بمحافظة سوهاج.

وأوضحت المبادرة، أن مساحة مبنى مجمع خدمات المواطنين وصلت إلى 500م مربع، والمبنى مكون من 3 طوابق، الأول: مركز تكنولوجي، والثاني سجل مدني، شهر عقاري، مكتب بريد، مكتب تموين، والثالث تضامن اجتماعي، مجلس محلي، وحدة محلية، وتم تسليم المشروع كاملا.

بالإضافة لمدرسة الزوك الرسمية للغات بالقرية، وهي مكونة من 5 طوابق بعدد 22 فصل، ونسبة الإنجاز أيضا بلغت 100%، وتم تسليم المشروع.

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