انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي ضمن المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بالفيوم

انطلقت أولى جلسات الحوار المجتمعي لأهالي مركز الفيوم، وتحديداً القرى التابعة للوحدة المحلية بالناصرية، اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بمجلس مدينة الفيوم، استعداداً لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، برئاسة الدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي للمؤسسة بالفيوم، وبحضور عدد من منسقي المؤسسة، ومسؤولي مجلس المدينة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر رئيس مجلس مدينة الفيوم، والدكتور عصام محمد منسق مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، وفتحي عيد منسق المؤسسة بالفيوم، والمهندس سامي غالي مسئول شبكة مياه الشرب، والمهندس إبراهيم رمضان مسئول الصرف الصحي، والمهندس حسام ضيف الله الباسل، مسئول شبكات كهرباء الفيوم.

حضور واسع من الأهالي

حضر اللقاء 50 شخصاً من أهالي قرى مركز الفيوم وهي قرى العامرية، وأبو السعود، والمندرة، وهوارة عدلان، ودسيا، وبني صالح، واللاهون، والحادقة، هوارة المقطع، والذين كشفوا للمسئولين مشاكلهم، مطالبين بأخذها في عين الاعتبار ودراستها لإدراجها ضمن الخطط المقترحة للتطوير خلال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تنسيق الجهات المختصة

وفي بداية الحوار المجتمعي، رحب أحمد شاكر رئيس مجلس مدينة الفيوم، بالأهالي، مؤكداً على وجود تنسيق متكامل بين جميع الجهات ذات الصلة لبحث والوقوف على متطلبات المركز في مختلف المجالات للعمل على تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير الحياة في قرى الريف المصري.

تعريف المواطنين بحياة كريمة

وشرح الدكتور عماد عادل، المدير التنفيذي لمقر مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، للمواطنين، تعريف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي تنفذها وما تقوم به في قرى الريف المصري، مؤكداً حرص المبادرة على دعم مبدأ الاستدامة من خلال مراقبة المشروعات والخدمات بعد الانتهاء من تنفيذها.

فتح باب التطوع بالمؤسسة

وأشار المدير التنفيذي لمقر مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، إلى إمكانية التطوع بالمؤسسة من الشباب وأهالي مركز الفيوم، كما عرض المجالات التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهي الشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، والطرق، ونقاط الإسعاف والإطفاء، والمجمعات التجارية والأسواق.

الخطة المقترحة للمشروعات

وقدّم المدير التنفيذي لمقر مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، شرحاً وافياً للأهالي عن الجهد الكبير الذي بذلته المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال المرحلة الأولى في مركزي إطسا ويوسف الصديق، فضلاً عن شرح المكونات الأساسية للخطة المقترحة بالمرحلة الثانية من المبادرة والتي تضم مركزي طامية والفيوم.